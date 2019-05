"У нас нет яиц, но мы умеем ими пользоваться", – футболистки сборной Германии зажигают перед ЧМ-2019

Футболистки женской сборной Германии снялись в очень смелом рекламном ролике.

Банк Commerzbank выпустил рекламный ролик, который приурочен к женскому чемпионата мира-2019. В оригинальном видео снялись футболистки немецкой национальной команды.

"Знаешь, как меня зовут? Нет? Ничего страшного. Мы боремся за нацию, которая даже не знает, как нас зовут. Мы были чемпионами Европы 8 раз. За первый титул нам подарили чайный сервиз. Когда мы начинали, мы боролись не только против наших соперниц, но и против предрассудков.

"Женщины только для того, чтобы воспитывать детей". "Их место в прачечной". "Они играют, как любители в замедленной съемке". Знаете что? У нас нет яиц, но мы умеем ими пользоваться", – говорят футболистки в ролике.

"We don't have balls.

But we know how to use them!"



The @DFB_Frauen with a campaign ahead of this summer's Women's World Cup. #FIFAWWC pic.twitter.com/IC1b9b2VHU