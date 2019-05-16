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"У нас нет яиц, но мы умеем ими пользоваться", – футболистки сборной Германии зажигают перед ЧМ-2019

16 мая 11:44 341 Читати українською
"У нас нет яиц, но мы умеем ими пользоваться", – футболистки сборной Германии зажигают перед ЧМ-2019
Женская сборная Германии

Футболистки женской сборной Германии снялись в очень смелом рекламном ролике.

Банк Commerzbank выпустил рекламный ролик, который приурочен к женскому чемпионата мира-2019. В оригинальном видео снялись футболистки немецкой национальной команды.

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"Знаешь, как меня зовут? Нет? Ничего страшного. Мы боремся за нацию, которая даже не знает, как нас зовут. Мы были чемпионами Европы 8 раз. За первый титул нам подарили чайный сервиз. Когда мы начинали, мы боролись не только против наших соперниц, но и против предрассудков.

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"Женщины только для того, чтобы воспитывать детей". "Их место в прачечной". "Они играют, как любители в замедленной съемке". Знаете что? У нас нет яиц, но мы умеем ими пользоваться", – говорят футболистки в ролике.

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