"У нас нет денег", – Гвардиола рассказал о планах Манчестер Сити на трансферном рынке

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола сказал, что клуб не будет покупать новых футболистов во время зимнего трансферного окна.

"Это не мое дело, но в январе мы не планируем покупать игроков. У нас не было денег на большие трансферы летом, поэтому не будет и зимой.

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Будем полагаться на уже имеющихся футболистов. У нас есть Тейлор Харвуд-Беллис, Эрик Гарсия и ребята из академии. Это молодые и талантливые игроки, и мы можем на них рассчитывать.

Венсан Компани – невероятный человек. Он был очень полезным для меня и всего клуба, но он решил уйти в Андерлехт. Нам нужно двигаться дальше", – приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Добавим, что травмы игроков обороны на старте нынешнего сезона заставили испанского специалиста использовать опорного хавбека Фернандиньо качестве защитника.

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