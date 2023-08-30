"Мы – Барса, от нас ждут не только побед, но и хорошего атакующего футбола. В последнее время все было не так, как должно быть, поэтому мы вовсю пытались создавать больше моментов в матчах. Когда выходят Ферран (Торрес) или Ансу (Фати) – два атакующих игрока, – мы создаем больше, иногда мы не играем с достаточным количеством атакующих футболистов, у меня нет поддержки, и поэтому я ищу лучшее решение для команды.

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Думаю, благодаря своему опыту и тому, что я знаю свое тело, нахожу лучшее решение не только для себя, но и команды. В последних двух матчах у меня было не так много моментов, поскольку я не так часто получал мяч, поэтому мне приходилось иногда создавать их самому.

Мне нужно поддерживать свой уровень, возвратиться в течение. Каждый сезон индивидуален, и этот сезон очень длинный. У нас будет еще много игр, и я думаю, что важно не как ты начинаешь, а как заканчиваешь", – цитирует нападающего Mundo Deportivo.

Роберт Левандовски в текущем сезоне впервые отличился в матче против Вильярреала, который Барселона выиграла со счетом 4:3.

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