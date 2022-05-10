"Все ребята настроены на то, чтобы лучше подготовиться и продемонстрировать, надеюсь, что в двух поединках – максимальный результат.

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Думаю, что симбиоз этих двух вещей как тренировочного процесса, так и игр очень важен. Известно, что мы будем играть против клубов и знаем, что у них сезоны подходят к концу. Неясно, в каком состоянии Боруссия из Менхенгладбаха. Она в этом сезоне ни на что не претендует и было бы очень хорошо, если бы соперники были более мотивированными.

В этой ситуации у нас не очень большой выбор. Сыграть со сборными не выходит, они в такое время не собираются. Но мы будем радоваться тому, что есть и надеюсь, что те команды, против которых мы будем играть, отнесутся с ответственностью и пониманием и помогут нам набрать лучшие кондиции, чтобы подойти в максимальной форме к матчам", – сказал Белик в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, первый спарринг сборная Украины проведет в среду, 11 мая. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени. Поединок плей-офф квалификации ЧМ-2022 против Шотландии "сине-желтые" сыграют 1 июня. Победитель сойдется в дуэли со сборной Уэльса.

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