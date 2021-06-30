"Мы знали, что будет очень сложно, потому что шведы обладают хорошими физическими данными. Понимали, что будет много борьбы – на это настраивались. Считаю, что справились с натиском.

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Вы знаете, когда мы проиграли Австрии – у нас сегодня не было других вариантов, кроме как победить и пройти дальше", – сказал Николай Матвиенко официальному каналу УАФ на YouTube.

Напомним, Украина одолела Швецию в 1/8 финала Евро-2020 со счетом 2:1. В четвертьфинале соперником "желто-синих" станет сборная Англии. Поединок состоится 3 июля.

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