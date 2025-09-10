"1 сентября мы продали Владислава Ваната в Жирону и срочно нуждались в новом нападающем, который бы его заменил. Надо понимать, что во время войны нелегко убедить иностранных игроков приехать в Украину. Многие футболисты отказываются продолжать переговоры, увидев, что наши города бомбят россияне.

Бленуце стал вариантом, потому что он молодой и талантливый нападающий. У нас не было достаточно времени, чтобы проверить всю его биографию, потому что график был очень плотным. Конечный срок УЕФА для заявок на участие в Лиге конференций был 3 сентября. Нам удалось отправить необходимые документы за минуту до окончания срока.

Видео Соловьева, которое он репостил, было про Молдову, и Бленуце говорит, что не знал, кто такой Соловьев, и был шокирован, когда узнал об этом. Репосты с 2023 года были ошибкой, и он это полностью признал. Он также сказал, что никогда не хотел подписывать контракт с российским клубом и что его мечтой всегда было играть за Динамо Киев", – сказал Шахов для The Guardian.

Напомним, 3 сентября Динамо официально объявило о подписании румынского форварда Владислава Бленуце из Университати Крайови. 23-летний нападающий поставил подпись под 5-летним контрактом. Нападающий обошелся Динамо в 2,5 миллиона евро.

