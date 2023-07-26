"В мае я настаивал на том, чтобы руководство подписало новых игроков, чтобы иметь возможность быть конкурентоспособными в новом сезоне. Плохая новость заключается в том, что клуб, кажется, не в состоянии инвестировать в улучшение состава. Мы не только не усилились, но и продали нескольких важных игроков.

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Я не финансовый консультант, я тренер, и я вижу, что у нас на 8 игроков меньше, чем в прошлом сезоне. До старта сезона осталось всего три недели: наш состав не "закрыт", а наши руки на трансферном рынке связаны. Когда я подписывал контракт с "вулвз" в ноябре 2022 года, я взял на себя риск. Руководство мне обещало усилить состав в случае спасения в АПЛ", – сказал Лопетеги в подкасте футбольного журналиста и писателя Гильема Балаге.

Летом Вулверхэмптон покинули такие игроки, как Рубен Невеш, Натан Коллинз, Коннор Коди и Адама Траоре. Также клуб ведёт переговоры с Фулхэмом о продаже форварда Рауля Хименеса.

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