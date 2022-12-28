"Лучший молодой игрок года – Михаил Мудрик из Шахтера. Он один из тех, кто играет вперед. Делает это на скорости, пытается эффективно действовать на атаку, обыгрывает, обостряет игру. У нас мало таких футболистов.

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По большей части, футбол в Украине – это передачи поперек поля и обратно. А Мудрик – это совсем другое. Он заостряет и хочет играть быстро, вперед. Пытается показывать такой футбол, который нравится зрителям. Не просто так ему на Сантьяго Бернабеу аплодировали. Там люди разбираются в футболе", – цитирует Маркевича FootBoom.

К слову, в нынешнем сезоне Мудрик отыграл за Шахтер 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 9 результативных передач.

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