– Чего, по вашему мнению, не хватило, чтобы избежать поражения?

– Я не знаю, чего именно не хватило. Мы искренне верили до последних минут, что удастся отыграться и вырвать хотя бы ничью. В то же время понимали, что впереди еще второй матч, поэтому нельзя было думать только об атаке.

– Моменты были, но не удалось реализовать. Как это повлияло на ход игры?

– Да, были моменты - и не один. Но мы их не реализовали. Несмотря на это, у нас есть все шансы пройти дальше. Готовимся к следующей игре.

– Что менялось по ходу матча со стороны тренерского штаба?

– На самом деле в течение игры тренер доносил все то же, что и до старта. У нас был четкий план, и мы должны были к нему вернуться, когда игра вышла из-под контроля.

– После первого пропущенного гола команда выглядела растерянно. Что случилось?

– Мы, игроки, перестали выполнять то, о чем договаривались. И тренерский штаб это очень четко нам сказал.

– Некоторые говорят о недооценке соперника. Что скажете?

– Недооценки не могло быть. Мы видели, как они играли перед этим. Да, мы были фаворитами, но это не значит, что проще относились к игре. Их соперник в прошлом году играл в 1/8 финала, а они его прошли.

– Что нужно сделать перед ответным матчем?

– Должны забыть этот результат, но в то же время сделать правильный анализ. И самое главное - верить в победу. Я уверен, что все получится.

– На трибунах было чуть больше тысячи зрителей. Чувствовали поддержку?

– Да, видел, что где-то тысяча человек была. Мы очень благодарны за это. Будем ждать поддержку и в ответном матче, хотя понимаем, что туда будет добираться сложнее.