Защитник Тоттенхэма и сборной Уэльса Бен Дэвис поделился ожиданиями от матча с "сине-желтыми" за выход на чемпионат мира в Катаре.

"Мы должны быть готовы к тому, чтобы играть против кого-либо. Ничего не изменилось в нашей подготовке. К Украине будем готовиться так, как делали бы это к матчу с Шотландией. Это будет тяжелая игра, соперник хорошо выступает. Они неплохо прошли отбор, заняли 2-е место в тяжелой группе.

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Это очень хорошая команда. Думаю, еще очень техничная, они хорошо держат мяч. У них есть качественные футболисты в атаке. Понимаем, что они будут владеть мячом больше времени. Но это не что-то новое по сравнению с нашими встречами с другими европейскими сборными. Это уже было за последние три года, прямо сейчас снова будет такое испытание.

То, что сейчас происходит в мире и Украине... это очень тяжело. Нам очень повезло, что мы, как нация, можем продолжать нормальную жизнь. Что мы не живем в ситуации, которую даже представить не можем. У нас есть сочувствие, у нас есть уважение. К футболистам также, они через многое прошли. Играть в таких условиях – невероятно. Поддержка необходима, мы это понимаем.

Но если говорить о матче, то это лишь о фокусе на футбольном поле, на испытании. Мы должны быть готовы. Это о концентрации на игре, а не на том, кому мы противостоим", – сказал Дэвис в комментарии Sky Sports.

Напомним, финальное сражение с Уэльсом состоится в воскресенье, 5 июня. Начало встречи в 19:00.

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