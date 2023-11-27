В понедельник, 27 ноября, сборная Италии по теннису во второй раз в истории выиграла Кубок Дэвиса. В финале итальянцы одолели Австралию: Маттео Арнальди выиграл у Алексея Попырина (7:5, 2:6, 6:4), а Янник Синнер – у Алекса де Минаура (6:3, 6:0). Синнер является большим поклонником Милана, и Пиоли пригласил его посетить матч с Боруссией.

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"Синнер подал пример? Однозначно. Не только своей решимостью, но и талантом, качеством, менталитетом, желанием победить. Если он придет на стадион, мы будем рады. Для нас матч с Боруссией - поворотный момент. В Дортмунде нас встретила Желтая стена, но Боруссия еще не знает, что такое Сан-Сиро в Лиге чемпионов. Уверен, болельщики нам помогут.

Наш ментальный настрой не должен отличаться от домашнего матча с ПСЖ, но сама игра, разумеется, будет другой. Хочу увидеть команду, которая оставит всю себя на поле. Уверен, мои парни меня не разочаруют", – цитирует Пиоли Milan News.

Матч Милан – Боруссия Д состоится во вторник, 28 ноября.

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