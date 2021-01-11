"У нас есть Ярмоленко и Боуэн": Мойес объяснил, почему Вест Хэм отпустил Снодграса
Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес прокомментировал трансфер Роберта Снодграса в Вест Бромвич.
"У Снодграса заканчивался контракт летом. Мы хотели ему помочь, учитывая, что у нас на этой позиции есть Ярмоленко и Боуэн.
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Снодграс был замечательным. Мы не хотели его терять, но я не мог и гарантировать ему новый контракт. Поэтому решили дать ему возможность двигаться дальше", – приводит слова МойесаFootball London.
Напомним, шотландец стал игроком Вест Бромвича в январе 2021 года. В нынешнем сезоне Роберт Снодграс провел лишь 6 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и оформил 1 ассист.
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