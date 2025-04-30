"Будущее клуба от этого никак не зависит. Это наша задача. У нас есть глобальная большая задача – стать чемпионами страны, и мы к этому будем идти по тому, что мы запланировали. Потому что нет смысла бороться за выход в еврокубки, потому что ты всегда будешь бороться за них.

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Мы поставили амбициозную задачу и будем к этому идти. У нас есть понимание, как это можно сделать. Есть разные времена: когда у тебя есть какие-то возможности, есть, когда нужно реорганизовать что-то, перестроиться. Но глобальная цель одна. Я думаю, что сейчас клубов 7 имеют такую цель, и это круто. Это популяризирует и повышает конкуренцию в нашем чемпионате", – сказал Баенко для ТаТоТаке.

К слову, сейчас криворожский клуб занимает 6-е место в турнирной таблице УПЛ с 39-ю очками. Расстояние команды до четвертого места, которое позволяет выступать в еврокубках в следующем сезоне, составляет 4 балла, однако у Кривбасса есть матч в запасе.

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