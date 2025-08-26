В заявке сборной Бразилии на матчи с Чили и Колумбией не оказалось Винисиуса Жуниора, Родриго и Неймара.

Анчелотти опозорился вызовом в сборную Бразилии двух игроков из чемпионата России – в заявке нет звезд Реала

"В заявке есть новые игроки. Неймара нет – На прошлой неделе у него возникла небольшая проблема. Но нет необходимости тестировать Неймара: его знает каждый – тренерский штаб, сборная, болельщики. Как и все остальные, он должен быть в хорошей физической форме, чтобы помочь национальной команде достойно выступить на чемпионате мира. Эти два матча – последние в отборе, и мы должны завершить его на высокой ноте.

У нас есть большая база – список из 51-52 игроков и даже больше. И уже в последние дни перед вызовом мы формируем окончательный состав. Бывает, что игрок получает травму именно в эти выходные.

Объяснял ли я Неймару и Родриго, почему не вызвал их? Нет. Они прекрасно понимают идею сборной: нужно играть и быть в хорошей форме. Мне не нужно им это объяснять. Если они захотят прояснить ситуацию – могут сами позвонить. У Родриго есть мой номер, у Неймара, думаю, тоже.

Физическая готовность – ключевой фактор. Игрок сборной должен быть на 100% готов. В любой линии огромная конкуренция: защитники, полузащитники, крайние нападающие... Если кто-то не в оптимальной форме, нет проблем заменить его другим", – цитирует Анчелотти Globo.

