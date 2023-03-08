"Завтра нас ожидает тяжелая игра, и даже если бы все наши футболисты могли играть, все равно было бы трудно. Есть план, есть футбольные аргументы, которые можем противопоставить Фейеноорду. Знаем их слабые и сильные стороны, понимаем, что они представляют собой на поле, в какой форме находятся.

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Завтра футболисты, которые выйдут, будут готовы отдать все силы на поле, и я в этом ни минуты не сомневаюсь. Понятно, что мы должны сыграть организованно, дисциплинированно и сконцентрировано, ведь против нас будет действовать хорошая команда. Но я уверен, что моя команда будет биться от первых до последних минут и мы будем верить в результат. В нашем противостоянии две игры, а этот поединок только первый. Да, он может быть важным со стратегической точки зрения, но мы идем от игры к игре. Завтра будем играть на победу и отдадим для этого все, что сможем.

Какие сильные стороны соперника могу назвать? У Фейеноорда хорошая, организованная команда, которая имеет поставленный комбинационный футбол и план на игру. В тех матчах, что мы видели, было заметно наличие ресурса, благодаря которому они переигрывают соперников. Там индивидуально сильные футболисты, на каждой позиции у Фейеноорда сильные исполнители, но я бы также отметил командные действия. Повторюсь: соперник в хорошей форме, много забивает, уверенно чувствует себя, а победы только придают сил и веры в собственные способности. Но мы тоже в хорошей форме, и они так же готовятся к нам, как мы к ним.

Как военная и политическая ситуация в Украине влияют на команду? Мы полностью принимаем нынешние обстоятельства. Чувствуем ответственность и отдаем много эмоций игре, потому что обязаны ВСУ тем, что можем играть в футбол и делать то, что любим. Мы несем дух, ответственность и уверенность, а во время матча все это отдаем", – сказал Йовичевич на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги Европы против Фейеноорда Шахтер сыграет в четверг, 9 марта, в Варшаве. Начало встречи в 22:00.

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