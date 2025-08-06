– Трудно говорить сразу после игры. Если мы проиграли, наверное, это справедливо, но еще ничего не решено, еще есть впереди вторая игра, будем к ней готовиться. У нас еще есть 90 минут, чтобы исправить ситуацию.

Динамо – Пафос – 0:1 –видеообзор провала киевлян в Лиге чемпионов

– Показалось, что Динамо не ожидало такой агрессии от Пафоса в начале матча и в начале второго тайма?

– Нет, мы были готовы и прекрасно знали, как Пафос играет. Команда дисциплинированно защищается, поэтому понимали, что много моментов у нас не будет. Нужно было ждать своих шансов, в первом тайме они у нас были – надо было только их реализовывать, тогда была бы совсем другая игра.

– Что вас удивило в действиях соперника?

– Как я уже сказал, ничего не удивило. Мы разбирали Пафос и прекрасно знали, как они действуют и были готовы к игре.

– Что Александр Шовковский сказал в раздевалке в перерыве? Во втором тайме вы начали увереннее выходить из-под прессинга.

– Конечно, мы всегда разговариваем, но о чем именно – останется в середине команды.

– Какие, по вашему мнению, шансы, что вы можете победить в ответном матче?

– Шансы есть всегда, ничего страшного не произошло. Завершился только первый тайм, как я уже сказал, у нас есть еще 90 минут, чтобы исправить ситуацию, будем готовиться.

– Не станут ли проблемой поддержка трибун на стадионе на Кипре и жаркая погода?

– Разве у нас есть выбор или другие варианты? Хоть будет 50 градусов, мы все равно должны выходить на поле и исправлять то, что мы плохо сыграли дома и уступили. Не может быть никаких отговорок – погода одинакова для обеих команд.

– А как вам атмосфера и качество поля на стадионе в Люблине?

– Болельщиков немного, потому что мы не играем в Киеве, и вы знаете, почему. Хочу поблагодарить тех, кто пришел и поддерживал нас. Относительно поля, его качество на хорошем уровне. Все было нормально, кроме, видимо, нашей игры, – цитирует Ярмоленко официальный сайт Динамо.

Динамо провалило первый матч против Пафоса, потерпев минимальное поражение