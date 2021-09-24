"В этой стране тебя удаляют ни за что. Сейчас нужно проанализировать, что сделала команда, ее отношение, преданность игроков делу.

Два удаления в видеообзоре матча Кадис – Барселона

Я не хочу анализировать свою личную ситуацию. Президент ушел в гостиницу и попрощался. Если он захочет поговорить, у нас, вероятно, будет для этого больше времени.

Думаю, что в целом команда была в порядке. Мы много владели мячом, но нам было трудно создать много моментов. Я не могу жаловаться на отношение моих игроков. Это был сложный матч. Однако, чтобы выиграть матч, нужно забивать", – цитирует Кумана Football Espana.

Барселона в меньшинстве расписала ничью с Кадисом – Куман был удален и вплотную приблизился к отставке