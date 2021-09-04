"Если посмотреть на турнирную таблицу, то еще вся борьба впереди. У нас еще 2 матча с Боснией – это достаточно крепкая команда, плюс финны на выезде. Календарь тяжелый, но еще не точка, это точно.

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У каждого тренера свое видение футбола, здесь также своя философия и свои требования. В чем заключается новизна тактики Петракова? Ранее был один опорник, сейчас их два", – пояснил Сидорчук в комментарии Футбол NEWS

Напомним, поединок между сборными Украины и Франции состоится уже сегодня, 4 сентября, на НСК Олимпийский. Начало встречи в 21:45. Сейчас Украина с 4 очками идет третьей, уступая финнам (5 очков) и французам (8).

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