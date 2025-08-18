"Матчи с Динамо будут иметь огромное значение для нашей команды. Однако мы считаем, что имеем достаточно сил, чтобы выбить этого соперника из Лиги Европы. Нужно пробиться в следующий раунд.

У нас есть огромный выбор футболистов, которые готовы в любую минуту выйти на поле. За три дня мы еще лучше подготовимся к сопернику из Украины", – сказал Лазетич в комментарии клубной пресс-службе.

Напомним, Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов дважды уступило Пафосу и опустилось в Лигу Европы. Ранее от кипрской команды пострадал и Маккаби (во 2-м туре отбора ЛЧ). В свою очередь после вылета во второй по силе евротурнир израильтяне дважды одолели бывшую жертву киевлян – Хамрун Спартанс.

