– Будем разбираться. Больше ничего не могу сказать сейчас.

Маркевич назвал причину провала Шахтера против Колоса: "Ничто не помешает Динамо вернуть себе чемпионский титул"

– Я так понимаю, был очень эмоциональный разговор. Что сказал тренер?

– Давайте это останется в раздевалке команды. Будем разбираться со всеми проблемами и, надеюсь, достойно выйдем из этого.

– В контексте турнирной борьбы Шахтер себе усложняет борьбу даже за второе место с Александрией. Как сейчас этот ресурс найти, чтобы быть на втором месте?

– Мы – Шахтер. У нас ДНК чемпионов. Мы должны играть до конца бороться. У нас еще есть Кубок и мы должны постоянно играть только на победу, – сказал Фесюн для ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, Кирилл Фесюн перешел в Шахтер летом 2024 года из ковалевского Колоса. В нынешнем сезоне вратарь провел 3 матча, пропустил 6 голов.

Сейчас "горняки" находятся на третьем месте в турнирной таблице УПЛ с 53-мя очками. Лидирует в чемпионате Динамо с 63-мя баллами, Александрия – вторая с 57-ю зачетными пунктами.

Шахтер сенсационно проиграл Колосу и "дарит" чемпионство Динамо – VAR дважды сыграл против "горняков", Великан оформил 1+3