– Победили и слава Богу, правда, это ничего не дало. Второй тайм был бездарный, игроки Динамо снова вспомнили, как не надо играть. А первый тайм можно отметить со знаком плюс, хотя в раздевалку могли и пропустить. У киевлян было два момента за всю игру, один из которых бездарно запорол Караваев. Быстрый гол абсолютно не напугал Маккаби, у израильтян была уверенность, что они пройдут Динамо. Меня абсолютно не удивляют результаты наших команд. Я еще зимой сказал: нам нех*ин делать в еврокубках.

– Лига конференций – это турнир уровня Динамо?

– У нас ничего не меняется. Нам нечего делать в еврокубках, даже, наверное, и в Лиге конференций. Надежда только на то, что кто-то слабенький попадется (соперники здесь). У нас что сборная мечтает о слабых соперниках, что Динамо.

– Кому "Льва матча" отдадите, кто был лучшим в составе Динамо?

– Я отдам Герреро. Не потому, что он забил, а потому что старался и много бегал. До него пасы либо не доходили, либо перебивали его. Больше отметить некого.

– Кто был худшим игроком Динамо?

– Многие выпали из игры. Для меня они все одинаковые – никакие. Я, честно говоря, так и не понял: а что на поле делал капитан Буяльский? Его и худшим назвать нельзя, потому что его не было. Исчез!

Ярмоленко во втором тайме сразу можно было менять, потому что он никак не мог найти передачей своих. Думаю, Ярмоленко пора уже становиться спортивным директором. Сил у него уже не хватает. У нас забывают, что лидер должен быть в каждой игре, а не только в матчах с колхозниками, – сказал Леоненко для Blik.

Подопечные Александра Шовковского вылетели из Лиги Европы и продолжат борьбу в Лиге конференций. Кроме того, чемпионы Украины продолжают свои выступления в Премьер-лиге, где уже завтра, 31 августа сыграют домашний поединок против житомирского Полесья.

