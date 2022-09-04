"Сначала матч был сбалансирован, мы изучали друг друга. Мы забили хороший гол, хорошо разыграли комбинацию. Но когда счет был равным – у нас было получасовое затмение. В этом отрезке пропустили три мяча, которые не можем позволять давать забивать соперникам.

Милан – Интер – 3:2 – видео голов и обзор матча с бенефисом Леау

Чтобы забить свои два гола, нам нужно было стараться создавать комбинации, тогда как дали Милану забить три простых мяча. Я первый ответственен за это. Безусловно, нам нужно работать и становиться лучше. Потому что у нас та же команда, которая в прошлом сезоне не пропускала в 8 матчах подряд. Но в этой встрече заслуга вратаря Милана, сделавшего два ключевых сейва", – цитирует Индзаги официальный сайт Интера.

К слову, "нерадзурри" уступили Милану в дерби делла Мадоннина (2:3) – дубль Леау и гол Жиру принесли победу чемпиону Италии.

Милан обыграл Интер в зрелищном дерби Мадоннина с 5-ю голами – действующий чемпион стал лидером, Леау оформил 2+1