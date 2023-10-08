"У нас было 10-15 моментов за тайм": Гвардиола прокомментировал поражение от Арсенала
Наставник Ман Сити Хосеп Гвардиола не стал уничтожать подопечных после поражения от Арсенала (0:1).
"Один рикошет. У нас было 10-15 действительно хороших моментов в первом тайме. Они хорошо начали второй тайм, игра была напряженной. Было не так много моментов, все решил один рикошет.
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Мы очень хорошо оборонялись, игроки выложились полностью. Это футбол, мы проиграли. Мы вернемся сильнее. Я много лет знаю этих игроков и то, чего мы добились вместе. Это честь и привилегия – видеть, как они бегут и борются", – цитирует Гвардиолу ВВС.
Поражение отбросило Ман Сити на третье место АПЛ. Впереди с 2 очками отрыва две лондонские команды – Арсенал и Тоттенхэм.
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