"Я полностью понимаю свист. Мы не сыграли достаточно хорошо, чтобы поддерживать воодушевление болельщиков на протяжении всего матча.

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У нас были очень, очень хорошие моменты, которые стоило бы реализовывать. Это придало бы игре другой окрас и повлияло бы на уверенность наших соперников в себе.

Но это стало бы лишь маскировкой для некоторых недостатков, которые проявились в этой игре. Я многое из нее извлек. Но у меня нет сомнений в болельщиках. Они здесь, с нами, и это имеет огромное значение, но команда должна давать им достаточно действий у ворот, играть достаточно хорошо, интенсивно прессинговать и отбирать мяч, а мы сегодня этого не делали. Мы должны принять реакцию такой, какой она была", – цитирует Саутгейта Sky Sport.

Напомним, Евро-2024 стартует уже 14 июня. Сборная Англии сыграет на групповом этапе с Сербией, Данией и Словенией.

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