"У нас был похожий случай": тренер сборной Испании объяснил, почему Мбаппе плохо проявляет себя на Евро
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился ожиданиями от предстоящего матча с Францией в 1/2 финала Евро-2024.
"Ношение маски ограничивает Мбаппе. У нас был аналогичный случай с Ле Норманом, и он плохо дышал, сильно утомлялся и имел проблемы с мышцами. Мы ещё не видели лучшей версии Мбаппе на этом Евро, его потенциал огромен.
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Я полностью доверяю Навасу, он лучший. У него есть все необходимое, я полностью в нём уверен. Я ещё не определился, выпущу ли его на поле, но в случае чего он будет готов [заменить Карвахаля].
Я не пытаюсь ничего выдумывать против Франции. Обычно мне нравится, когда каждый игрок играет на той позиции, на которой ему легче всего выступать. Матч с Германией был фантастическим, но по сравнению с той встречей нам придётся лучше прессинговать, контролировать, быть более эффективными в атаке и быть более бдительными в обороне. С нашим стилем игры мы сильно себя "раскрываем", – цитирует Marca де ла Фуэнте.
Матч Испания – Франция будет сыгран 9 июля.
Испания вышла в полуфинал Евро-2024, одолев Германию на последних минутах овертайма