"Мы провели много матчей, не только этот. Сегодня все сложилось здорово. Команда показала хорошее движение. Мы знаем, насколько хорош Ансу Фати. Нам не хватало его индивидуальных качеств, мы знаем, чем он владеет. Рады, что он снова готов играть.

Феерическое возвращение Фати в видеообзоре матча Барселона – Леванте – 3:0

Ансу отлично вошел в игру, но нельзя забывать о других игроках, они провели отличный матч. Я считаю, что у Барселоны отличный состав. Когда все игроки здоровы, у нас есть варианты.

Теперь мы должны сделать все, чтобы имеющиеся футболисты демонстрировали свой максимум. Скоро вернется Педри. И когда все будут доступны, у нас будет очень мощный состав", – приводит слова Схрёдера Marca.

Отметим, что Барселона разбила Леванте (3:0), а один из голов забил Ансу Фати после почти годичного перерыва.

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