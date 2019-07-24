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"У нас большое будущее", – Ребров прокомментировал подписание нового контракта с Ференцварошем

13:58 87 Читати українською
"У нас большое будущее", – Ребров прокомментировал подписание нового контракта с Ференцварошем
Сергей Ребров / Getty images

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров рассказал, почему решил продлить контракт с венгерским клубом.

"Я счастлив, действительно счастлив быть здесь и представлять Ференцварош. За последний год у меня сложились прекрасные отношения не только с игроками, но и с руководством клуба, и с персоналом.

Ребров подписал новый контракт с Ференцварошем

Мне нравится работать в Ференцвароше, я думаю, что у нас большое будущее", – цитирут Реброва пресс-служба Ференцвароша.

Напомним, что Сергей Ребров в прошлом сезоне сумел выиграть чемпионат Венгрии, а в текущем – стартовал в квалификации Лиги чемпионов с победы в противостоянии с Лудогорцем.

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Теги
Мир Ференцварош Ференцварош Сергей Ребров Сергей Ребров Венгрия Украинцы за рубежом
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