"У нас большое будущее", – Ребров прокомментировал подписание нового контракта с Ференцварошем

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров рассказал, почему решил продлить контракт с венгерским клубом.

"Я счастлив, действительно счастлив быть здесь и представлять Ференцварош. За последний год у меня сложились прекрасные отношения не только с игроками, но и с руководством клуба, и с персоналом.

Ребров подписал новый контракт с Ференцварошем

Мне нравится работать в Ференцвароше, я думаю, что у нас большое будущее", – цитирут Реброва пресс-служба Ференцвароша.

Напомним, что Сергей Ребров в прошлом сезоне сумел выиграть чемпионат Венгрии, а в текущем – стартовал в квалификации Лиги чемпионов с победы в противостоянии с Лудогорцем.

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