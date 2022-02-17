У Нагельсманна есть претензии к игрокам Баварии после сенсационной ничьей в Лиге чемпионов
Наставник Баварии Юлиан Нагельсманн подытожил противостояние с Зальцбургом (1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Во втором тайме мы заиграли лучше. В первой половине мы грешили ошибками. Правый край обороны работал не лучшим образом. Первый тайм совсем не удался.
Первая сенсация плей-офф Лиги чемпионов по видеообзору матча Зальцбург – Бавария – 1:1
Матч был интересный. Мы точно заслужили эту ничью. Ощутили серьезное давление и закрыли Зальцбург на его половине поля. Конечно, хотелось бы победить, но когда сравниваешь счет так поздно, ничью тоже можно принять", – цитирует Нагельсманна официальный сайт УЕФА.
Отметим, мировая позволила мюнхенцам продлить беспроигрышную серию на выезде до 22 поединков. Пока это рекорд. Ответный матч запланирован на 8 марта.
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