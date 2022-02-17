"Во втором тайме мы заиграли лучше. В первой половине мы грешили ошибками. Правый край обороны работал не лучшим образом. Первый тайм совсем не удался.

Первая сенсация плей-офф Лиги чемпионов по видеообзору матча Зальцбург – Бавария – 1:1

Матч был интересный. Мы точно заслужили эту ничью. Ощутили серьезное давление и закрыли Зальцбург на его половине поля. Конечно, хотелось бы победить, но когда сравниваешь счет так поздно, ничью тоже можно принять", – цитирует Нагельсманна официальный сайт УЕФА .

Отметим, мировая позволила мюнхенцам продлить беспроигрышную серию на выезде до 22 поединков. Пока это рекорд. Ответный матч запланирован на 8 марта.