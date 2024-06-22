"У него есть огромный талант. Я играл против Мудрика, когда он был в Шахтере. Команда достаточно средняя, а вот Михаил был очень уверен в себе. От него исходила угроза.

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Он дважды пробил мимо меня с двух ног. Я был очень рад, когда он подписал контракт с клубом АПЛ. Мудрик еще молод, а в Челси сейчас нелегко блистать. Если он станет основным вингером, когда "синие" наберут форму, я буду рад увидеть, на что он способен", – цитирует Джо Харта Goal со ссылкой на BBC.

Напомним, что Михаила Мудрика критиковали за сезон в Челси, а бывший наставник лондонцев не видел прогресса украинца. Сейчас вингер выступает на Евро-2024 в составе сборной Украины.

За Челси в сезоне 2023/24 Михаил сыграл в 41 матче во всех турнирах. В его активе семь голов и два ассиста.

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