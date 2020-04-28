"У моей жены девичья фамилия – Москаль": Пердута вспомнил курьезы со своей фамилией

Полузащитник Ворсклы рассказал об интересных ситуации, связанные со своей фамилией.

"Конечно, без шуток не обходилось и в детстве, и во взрослом футболе. Но мне везло с людьми – с моей фамилии никто не смеялся во зло. Все "подколки" всегда были дружескими и хорошими, и направлены на то, чтобы поднять настроение, а не посмеяться.

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Я понимаю, что само слово "пердута" довольно забавное, и если бы я сам услышал такую ​​фамилию, я бы улыбнулся. Вы же, наверное, слышали, как меня партнеры зовут на поле: "Пердя" или "Пердюня". И ни разу это не было какой-то обидой. Фамилия не приносит мне никакого дискомфорта.

Когда переходил в Ворсклу, был определенный мандраж (относительно фамилии – прим.), Ведь я с запада Украины ехал в Полтаву, где меня никто не знает. Но и здесь все, кто меня окружал, вели себя адекватно.

Легко ли согласилась жена взять мою фамилию? Она большая молодец. Я сам удивился, если честно, как легко она ее взяла. Она еще так удивленно у меня спрашивала: "Тю, а какую еще фамилию я должна брать?". В конце концов, у нее девичья фамилия – Москаль", – цитирует Пердуту Полтавщина Спорт.

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