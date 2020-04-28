toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

"У моей жены девичья фамилия – Москаль": Пердута вспомнил курьезы со своей фамилией

28 апреля 23:28 20 Читати українською
"У моей жены девичья фамилия – Москаль": Пердута вспомнил курьезы со своей фамилией
Игорь Пердута / ФК Ворскла

Полузащитник Ворсклы рассказал об интересных ситуации, связанные со своей фамилией.

"Конечно, без шуток не обходилось и в детстве, и во взрослом футболе. Но мне везло с людьми – с моей фамилии никто не смеялся во зло. Все "подколки" всегда были дружескими и хорошими, и направлены на то, чтобы поднять настроение, а не посмеяться.

"Учителя в шутку называли меня Путиным": легионер Зари имел оригинальное прозвище в Германии

Я понимаю, что само слово "пердута" довольно забавное, и если бы я сам услышал такую ​​фамилию, я бы улыбнулся. Вы же, наверное, слышали, как меня партнеры зовут на поле: "Пердя" или "Пердюня". И ни разу это не было какой-то обидой. Фамилия не приносит мне никакого дискомфорта.

Когда переходил в Ворсклу, был определенный мандраж (относительно фамилии – прим.), Ведь я с запада Украины ехал в Полтаву, где меня никто не знает. Но и здесь все, кто меня окружал, вели себя адекватно.

Легко ли согласилась жена взять мою фамилию? Она большая молодец. Я сам удивился, если честно, как легко она ее взяла. Она еще так удивленно у меня спрашивала: "Тю, а какую еще фамилию я должна брать?". В конце концов, у нее девичья фамилия – Москаль", – цитирует Пердуту Полтавщина Спорт.

"Випив, поспав і забив три голи": перший легіонер Кварцяного сподобався Динамо, грав із Барсою і не витримав у Шахтарі

blog_ava
Франция первой среди топ-чемпионатов завершила сезон – известны подробности
28 апреля
430
Теги
Игорь Пердута Игорь Пердута Ворскла Ворскла футбольные курьёзы Жены футболистов
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
дн
:
16
час
:
9
мин
Айнтрахт Франкфурт
16:30
Шальке
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук