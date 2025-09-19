"Я не думаю, что есть какой-то настоящий секрет, а скорее сочетание факторов. Лука имеет чрезвычайный уровень профессионализма: он очень заботится о своих тренировках, питании, восстановлении, и, прежде всего, у него есть менталитет, который побуждает его никогда не останавливаться на достигнутом. Он – редкий пример спортивного долголетия, результат ежедневной преданности.

Разница между великим чемпионом и чемпионом часто заключается в менталитете. Модрич имеет желание работать и бесконечное стремление к победе. Это, даже больше, чем его физическая подготовка, является движущей силой его долголетия", – цитирует Пинтуса Gazzetta dello Sport.

После 13 лет в составе Реала, где Модрич выиграл шесть трофеев Лиги чемпионов и четыре титула Ла Лиги, хорват этим летом перебрался в Милан. В прошлом сезоне он отыграл 63 матча за мадридский клуб, а ныне уже успел стать ключевой фигурой в Серии А. Хорват плавно адаптировался к итальянскому футболу и готовится начать четвертый подряд поединок за "россонери".

22 сентября Милан сыграет на выезде против Удинезе. Команда Модрича пока идет пятой в таблице Серии А, имея две победы и одно поражение.

