Левый защитник сборной Украины и Эвертона Виталий Миколенко готов к тому, чтобы играть в топ-клубе, считает его агент Вадим Шаблий.

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"Миколенко уже сыграл более 100 матчей в Премьер-лиге, и во всех соревнованиях за Эвертон. Виталий прогрессирует сезон за сезоном и доказывает, что он является важным игроком для "ирисок". Могу сказать, что он уже сформированный, развитый игрок, со своим характером и подходом, имеет опыт игры против сильных соперников. Думаю, у него есть отличные шансы в будущем продолжить карьеру в топ-клубе", – заявил Шаблий в интервью Flashscore.

Напомним, что накануне Миколенко вместе с Эвертоном проиграл в дерби Ливерпулю (0:1). Несмотря на поражение, украинец удачно закрыл звездного Мохамеда Салаха и стал одним из лучших игроков матча в составе "ирисок".

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