"Какие варианты я имел перед переходом в Металлист? Несколько команд из Германии – Шальке, Гамбург, Нюрнберг. Я изучал варианты, взвешивал все "за" и "против", и Металлист оказался лучшим.

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Да, люди скажут, что я мог выбрать Германию, там лучшая жизнь и тому подобное. Но я с этим не согласен. Мы сами пишем свою историю, поэтому я здесь.

Я знаю, что у Металлиста больше амбиций, чем у Шальке. Он будет впереди Шальке за короткий промежуток времени. Поэтому я принял такое решение", – сказал Харрис в комментарии YouTube-каналу "Бомбардир".

Напомним, Кадим присоединился к Металлисту 20 сентября и стал первым легионером из Англии в Украине. Полузащитник уже успел провести за харьковчан 3 матча во всех турнирах, в которых забил 2 гола.

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