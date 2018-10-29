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У Месси возникли проблемы со сном из-за травмы руки

23 октября 19:15 250 Читати українською
У Месси возникли проблемы со сном из-за травмы руки
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий Барселоны Лионель Месси столкнулся с дополнительными проблемами после травмы, полученной в матче девятого тура испанской Примеры с Севильей.

В середине первого тайма того поединка аргентинец неудачно упал на правую руку, после чего был вынужден покинуть поле. После этого он был отправлен в больницу, где врачи диагностировали у него перелом лучевой кости.

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По информации Sport.es, из-за этой травмы у Месси возникли проблемы со сном. Футболист не может уснуть из-за болевых ощущений в руке, из-за чего врачам приходится снижать дискомфорт с помощью препаратов.

Барселона ранее заявила, что восстановление форварда займет около трех недель, однако, по словам издания, медики, работающие вне клуба, опасаются, что игрок оправится от травмы значительно позже.

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