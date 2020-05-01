"У меня всегда были с ними проблемы", – Луческу огрызнулся на рейтинг британского издания

Английский журнал FourFourTwo опубликовал топ-100 тренеров, но экс-руководитель Шахтера Мирча Луческу не согласен с изданием.

"Я не хочу это комментировать. У меня всегда были проблемы с англичанами.

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Я знаю, что в рейтинге всех времен, составленном УЕФА и ФИФА, я был где-то на 40-м месте. Точно в топ-50. Думаю, эти специалисты знают лучше", – цитирует Луческу Fanatik.

FourFourTwo поместило 74-летнего румынского специалиста на 87-ю строчку. Напомним, в Украине Луческу известен своей работой в Шахтере в 2004-2016 годах.

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