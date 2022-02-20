Защитник Шахтера Сергей Кривцов поделился мнениями по поводу испанского первенства и местных грандов – Реала и Барселоны.

"Мне нравится Ла Лига. Редко смотрю, только когда Класико. Реал или Барселона? Думаю, Реал. Тем более, у меня уже один гол за них", – поделился Кривцов в эфире на официальной странице Шахтера в Instagram.

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Таким образом, Сергей пошутил над своим автоголом в поединке против Реала в октябре 2021 года – тогда "горняки" были разбиты мадридцами 0:5.

К слову, Кривцов провел 13 поединков за Шахтер в текущем сезоне, в которых отдал 2 результативных передачи.

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