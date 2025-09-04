"Это техническое решение, не связано с физическими проблемами. Оно основано на различных факторах. Никто не может отрицать талант Неймара, но мы оцениваем прежде всего физическую форму – его и других игроков. Конкуренция огромная, у нас есть не менее 70 игроков, которые могут претендовать на место в команде.

"У нас есть большая база – список из 51-52 игроков": Анчелотти объяснил невызов Неймара в сборную Бразилии

Мы хотим играть интенсивно, надежно действовать в обороне, быстро работать с мячом. Баланс имеет ключевое значение. У меня уже есть на примете группа игроков для чемпионата мира. Самой большой ошибкой было бы неправильно составить список из 26 игроков. Качество есть, но самое важное – сила коллектива.

Прошло 24 года с последней победы Бразилии на чемпионате мира. Время пришло. Ответственность огромная, но мотивация всей страны может сыграть решающую роль", – приводит слова Анчелотти сайт журналиста Альфредо Педуллы.

"Ну прямо Райя", мистер Рибейро, Парагвай жонглирует после тренировки – один день с клубом ЮКСА