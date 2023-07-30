"У меня такого еще не было": Анчелотти – о погроме от Барсы с 5 попаданиями в каркас
Главный тренер Реала Карло Анчелотти прокомментировал разгромное поражение в товарищеском матче против Барселоны (0:3).
"Было много позитива. Игра была хорошей, мы хорошо прессинговали, у нас были моменты, мобильность… Плохо то, как мы действовали на стандартах в первом тайме. Были несобраны, и это стоило нам пропущенного мяча. Нам больно проигрывать, но я сохраняю позитив, который мы показали. В течение часа команда играла очень хорошо.
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Очень редко бывает пять попаданий в каркас за игру… Думаю, у меня еще такого не было. Казалось, что в воротах Барсы была стена", – приводит слова Анчелотти Marca.
Впереди у Реала еще спарринг с Ювентусом (3 августа), а официальный сезон для мадридцев начнется 12 августа – матч чемпионата против Атлетика.
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