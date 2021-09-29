"Мы очень рады. Мы провели волшебный матч. Пришлось тяжело, так как у меня сводило ноги, и приходилось очень много бегать. Да, мне удалось забить потрясающий гол.

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Мы это отпразднуем, но потом снова сосредоточимся на чемпионате. У нас тяжелая группа, поэтому нельзя терять голову. Надо двигаться от матча к матчу и делать все, что в наших силах", – поделился Тилль в послематчевом комментарии.

Напомним, Шериф стал автором главной сенсации группового этапа Лиги чемпионов 2021/22, обыграв Реал на Сантьяго Бернабеу (2:1). Тилль же стал автором победного гола на 90 минуте встречи.

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