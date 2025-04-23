– Колос забил в ворота “горняков” сразу четыре мяча, что даже европейским грандам во встречах с ним удавалось не часто.

– Это стечение обстоятельств.

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– Что было самым сложным в поединке с Шахтером?

– Для меня – это Кевин. На нем, как и на игре Судакова, мы делали упор. С Судаковым справились, а вот Кевин все же один мяч забил.

– Насколько удалось перекрыть кислород этому бразильцу?

– Не сильно. Во втором тайме совсем перекрыли, а вот в первом были проблемы.

– После субботнего матча спрос со стороны более состоятельных клубов на Владислава Великана, который сделал три голевые передачи и забил один мяч, следует думать, значительно повысился?

– Ну, не знаю... У меня сейчас проблема: как его из космоса забрать? Великан улетел где-то на Марс, а во вторник у нас первая тренировка после двух выходных. Вот и думаю, как его вернуть обратно в семью (улыбается – прим.), – сказал Костышин в интервью Sport.ua.

Напомним, что Владислав Великан забил и отдал три ассиста, став главным героем встречи против Шахтера.

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