"Луческу дважды звал меня в Шахтер. Первый раз в 2010 году, когда я играл в чемпионате Румынии. И второй раз – в 2013-м. В конце концов я играю в Шахтере, но Луческу возглавляет Динамо, откуда я перешел в донецкий клуб.

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С момента моего появления в Украине моя карьера шла только вверх. Я всегда двигался вперед и эволюционировал. Достиг прогресса в донецком Металлурге, перешел в Динамо, стал чемпионом Украины и дебютировал в Лиге чемпионов. Затем оказался в Шахтере, с которым выиграл новые трофеи и дважды подряд завоевал титул лучшего бомбардира чемпионата Украины.

Я благодарен Динамо за возможность играть в клубе с большой историей. Я впервые выиграл золотые медали чемпионата, дебютировал в Лиге чемпионов, поработал с отличным специалистом Сергеем Ребровым, поиграл вместе с лучшим украинским футболистом Андреем Ярмоленко. У меня осталось много друзей в Динамо, в том числе молодых ребят, поднявшихся в первую команду с U-19 – Миколенко, Шепелев, Шапаренко, Попов. Остался в хороших отношениях с Цыганковым, Вербичем, Кендзерой, Бущаном...

Все, что происходило в интернете, там и осталось. Когда мне писали гадости, я спрашивал: "А вы знаете, что произошло на самом деле?" Если не знаете, то почему льете столько негатива в мой адрес? Когда я рассказал всю историю, то, как все происходило на самом деле, большинство болельщиков приняло мою позицию", – сказал Мораес в интервью журналу "Футбол".

Напомним, Мораес перешел в Шахтер из киевского Динамо в июле 2018 года. Накануне он продлил контракт с "горняками" до 30 июня 2022 года – его предыдущее соглашение истекало 31 декабря 2021-го.

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