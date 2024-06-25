"Все понимали, насколько важной была игра против Словакии, особенно после поражения с Румынией. Мы сделали выводы, и прежде всего добавили в самоотдаче. Мы действовали более уверенно, а еще показательно, как дети, выходившие на замену, бились за результат. Я очень рад, что у нас такая команда и такой коллектив, который стоит друг за друга и делает то, что нужно. Это очень важно, и я считаю, что они сделали очень большой вклад в эту победу”

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Бельгия – это очень хорошая команда с качественными и опасными игроками. Все мы понимаем, какая нас ждет игра и насколько будет тяжело. Но я думаю, что нет ничего невозможного. Им нужны очки, нам нужны очки. А там уже увидим. Даже не хочу вникать в то, какие могут быть расклады в группе: у меня одна задача и одна цель – обыграть Бельгию. Я настраиваюсь только на это", – сказал Забарный в интервью для УЕФА.

Напомним, что поединок Украины против Бельгии состоится 26 июня.

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