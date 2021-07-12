"То, что все это возможно, в определенные более ранние моменты не могли даже представить. Но ребята проявили себя просто замечательно. У меня нет слов, чтобы описать все это. Это замечательный коллектив.

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Позади сложный матч, который стал еще более тяжелым из-за быстрого пропущенного гола. Но если не принимать во внимание начальный отрезок, мы сегодня доминировали на поле. В серии пенальти необходима частичка удачи. Мне жаль сборную Англии, поскольку и она провела замечательный турнир. Она сильно прибавила. Думаю, она продолжит прогрессировать и дальше", – приводит слова Манчини официальный сайт УЕФА.

Напомним, сборная Италии переиграла Англию в финале Евро-2020 (1:1, 3:2 в серии пенальти), второй раз в своей истории стал триумфатором чемпионата Европы.

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