"Мы с Витей столько лет провели на одном канале, что все возможно. Он ушел больше раз, чем пришел, больше, чем кто-либо на канале. Каждый раз он уходил, как навсегда, но что-то подсказывает, что сейчас может быть что-то в таком же роде.

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Но, говоря серьезно, с Витей Вацко интересно работать, мне нравится его новый проект, я его слушаю, но вот прямо сейчас у меня для Вацко нет предложения, чтобы со мной нырнуть в новый проект. Как только это родится, я точно буду смотреть по сторонам, в том числе, и в сторону Вити, чтобы что-то сделать совместно. Поэтому я ничего не исключаю. Любое сотрудничество сейчас может быть интересным и взаимовыгодным", – сказал Денисов в интервью FanDay.

Напомним, Вацко начал работать на телеканале "Футбол" в 2010 году. Два года спустя он стал вице-президентом Карпат, однако уже в 2013 году вернулся к комментаторству. Летом 2019-го Виктор снова ушел, но впоследствии снова вернулся к работе на "Футболах". В настоящее время Вацко на своем YouTube-канале ведет две еженедельные программы: "Вацко on air" и "Старая школа" (с Дмитрием Джулаем).

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