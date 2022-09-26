Украинский нападающий Роман Зозуля четко дал понять, что в ближайшее время не вернется в большой футбол – игрок имеет собственный фонд и продолжает помогать ВСУ как волонтер.

"Были команды, которые хотели меня подписать. Но я сказал: ребята, сейчас не могу, мне не до футбола. Когда в стране война, я не могу играть.

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Я без команды, и не знаю, будет ли у меня команда, хотя я понимаю, что контракт позволит мне зарабатывать деньги и помогать Украине. Но мотивации играть в футбол у меня нет, пока идет война в моей стране", – сказал Зозуля в интервью Радио НВ.

Напомним, последние несколько сезонов Роман выступал в Испании – за Бетис, Альбасете и Фуэнлабраду. С лета он – свободный агент.

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