"У меня нет хороших воспоминаний о Лондоне": лучший бомбардир МЛС вспомнил непростые времена в Арсенале

Нападающий ФК Лос-Анджелес Карлос Вела рассказал о проблемах, которые постигли его в Англии.

"Самая важная часть моей жизни была в Сан-Себастьяне, где я играл за Реал Сосьедад: клуб стал новой семьей. Это произошло после трехлетнего пребывания в Лондоне, к которому я не мог приспособиться. Это стоило мне всего. Я не знаю, как сказать что-то конкретное. Это место, о котором у меня нет хороших воспоминаний.

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Я хотел уехать оттуда, и Сан-Себастьян стал моим городом побега. Там я снова начал наслаждаться жизнью после трех неудачных лет в Англии. Я ничего не знал о Стране Басков, но это было то, что меня меньше всего беспокоило. Я действительно хотел уйти", – подчеркнул Вела в интервью GQ.

Напомним, мексиканец уже третий год выступает в МЛС. Форвард прекрасно адаптировался в Америке, став лучшим бомбардиром предыдущего розыгрыша с 34 голами.

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