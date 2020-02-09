"У меня не было цели уйти из Динамо": Гармаш назвал причины перехода в Ризеспор

Полузащитник Ризеспор Денис Гармаш рассказал об основных отличиях между чемпионатами Украины и Турции.

"У меня не было цели куда-то уйти из Динамо. Но сейчас клуб выбрал другой вектор развития, и так получилось, что надо было решать. Может, на меня и рассчитывали в Динамо, но я решил, что хочу что-то поменять.

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В Турции на поле нужно быстрее думать. Я вышел против Галатасарая, не успевал голову поднять, а у меня уже мяч забирали. Здесь все команды на хорошем уровне, даже с последнего места. Сюда приезжает много легионеров, поэтому во всех матчах надо играть на максимуме. А в Украине бывает, что вдесятером стоят в защите, и ты "возишь" их, пока гол не забьешь", – сказал Гармаш Youtube-каналу Трендец.

Напомним, Гармаш перешел в Ризеспор на правах аренды из киевского Динамо до конца текущего сезона. Украинец уже успел сыграть 3 матча в чемпионате Турции и забить 1 гол.

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