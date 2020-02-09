toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ - БОРАЦ БАНЯ-ЛУКА ИНТЕР - МИЛАН

"У меня не было цели уйти из Динамо": Гармаш назвал причины перехода в Ризеспор

17:19 91 Читати українською
"У меня не было цели уйти из Динамо": Гармаш назвал причины перехода в Ризеспор
Денис Гармаш / Youtube-канал Трендец

Полузащитник Ризеспор Денис Гармаш рассказал об основных отличиях между чемпионатами Украины и Турции.

"У меня не было цели куда-то уйти из Динамо. Но сейчас клуб выбрал другой вектор развития, и так получилось, что надо было решать. Может, на меня и рассчитывали в Динамо, но я решил, что хочу что-то поменять.

"Динамо – это спонтанщина, я не хотел там играть": Морозюк жестко раскритиковал киевлян

В Турции на поле нужно быстрее думать. Я вышел против Галатасарая, не успевал голову поднять, а у меня уже мяч забирали. Здесь все команды на хорошем уровне, даже с последнего места. Сюда приезжает много легионеров, поэтому во всех матчах надо играть на максимуме. А в Украине бывает, что вдесятером стоят в защите, и ты "возишь" их, пока гол не забьешь", – сказал Гармаш Youtube-каналу Трендец.

Напомним, Гармаш перешел в Ризеспор на правах аренды из киевского Динамо до конца текущего сезона. Украинец уже успел сыграть 3 матча в чемпионате Турции и забить 1 гол.

Динамо: Вербіч і Дуелунд підказують напрямок для селекціонерів – є нові варіанти підсилення

blog_ava
Байер в грандиозном поединке перестрелял Боруссию Д: герой приобщился к 4 голам, слабые стороны Дортмунда во всей красе
01:36
554
Теги
Денис Гармаш Денис Гармаш Динамо Киев Динамо Киев Ризеспор Ризеспор Украинцы за рубежом
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
16
мин
Парма
19:00
Лацио
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук