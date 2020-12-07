"Игра, атмосфера на стадионе – все было замечательно. У меня мурашки пошли по коже. Фанаты начали петь "You'll Never Walk Alone" – это было действительно хорошо. Я никогда не мог представить, что все будет так хорошо. Все сломалось в феврале, и нам просто пришлось ждать возвращения в нормальное состояние.

Ливерпуль – Вулверхэмптон – 4:0 – видео голов и обзор матча

Перед матчем у нас было несколько вызовов, ведь Вулверхэмптон умеет играть по разным системам. Я объяснил парням, как нужно давить на этого соперника. Команда справилась прекрасно – это наше лучшее выступление против Вулверхэмптона", – цитирует Клоппа ВВС.

Добавим, что победа позволила Ливерпулю догнать Тоттенхэм на вершине АПЛ – у обоих по 24 очка.

Ливерпуль разгромил Вулверхэмптон и догнал Тоттенхэм на вершине АПЛ, Лестер на последних минутах дожал Шеффилд