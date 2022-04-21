"Я счастлив в Париже, у меня хорошие отношения с Доннаруммой. Но я хочу проводить на поле все матчи, поэтому не хотел бы повторения нынешнего сезона. Ситуация должна измениться.

Навас приютил у себя дома 30 украинских беженцев – его жена готовит им есть

Конечно, нам нужно думать о будущем. Каждый футболист хочет играть во всех поединках, поэтому нужно подождать, чтобы ситуация прояснилась", – цитирует Наваса AS со ссылкой на Canal+.

В текущей кампании костариканец отыграл 23 матча, из которых 9 – на ноль. Его итальянский визави Джанлуиджи Доннарумма провел 22 поединка, 8 из которых были "сухими".