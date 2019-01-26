"У меня есть желание продолжать карьеру": Артем Федецкий – о предложении стать тренером Карпат и варианте в Италии

Защитник Карпат Артем Федецкий стал гостем программы "ЧемпиON" на радио FM Галичина. "Футбол 24" выбрал самое интересное из откровенного разговора капитана "зелено-белых".

О лучшем сезоне в карьере и худшем матче

Какой сезон хотел бы пережить еще раз? В каждой команде у меня был какой-то особый период, поэтому выделять один – это не совсем правильно. Но было немало моментов, в которых эмоции зашкаливали. В частности, тот сезон с Карпатами в Лиге Европы под руководством Олега Кононова, ведь у нас была действительно крутая команда, боевая. Ну и не стоит забывать сезон с Днепром, когда мы играли в финале Лиги Европы.

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А вот насчет худшего матча, то это, пожалуй, домашняя игра против Вереса, когда Карпаты проиграли 1:6. Когда-то для соперников было за счастье взять во Львове хотя бы очко, а тут такое поражение.

Об общении с молодежью

Бывает по-разному. Если ты видишь, что молодой футболист работает на тренировках, но где-то немного ошибается, то его необходимо поддержать. А вот если заметно, что он, как говорится, "валяет дурака", то где-то надо и прикрикнуть. Делал ли дедовщину молодым игрокам? Ни разу.

Много молодых игроков Карпат постоянно подходили ко мне и что-то спрашивали. В частности, Орест Лебеденко. Он тяжело работал на тренировках, очень переживал, ему иногда необходима была поддержка. Он прислушался ко мне и делал правильные выводы. Видим результат – он будет выступать в Луго. Это хоть и Сегунда, но хороший старт карьеры в Испании. Считаю, что у него хорошее будущее, если он не снизит требования к себе. Кроме Лебеденко, подходили и другие молодые футболисты, трудно кого-то выделить.

О Шахтере и лучших тренерах

В Шахтере моим так называемым наставником был Анатолий Тимощук, ведь он был капитаном команды и лидером по всем вопросам как на поле, так и вне его. Он даже лично приезжал за мной в академию на своем Мерседесе и забирал меня на обед. Вся академия буквально стояла на ушах, даже тренеры перешептывались. Конечно, отношение ко мне было уже совсем другим, меня даже начали называть не "Федя", а "Толя". Помню даже одну его фразу: "Требуй нереального и получишь свой максимум". Этого я и пытался придерживаться.

Лучший тренер? Не могу не отметить Мирона Маркевича. Также в Днепре я был приятно шокирован подходом Хуанде Рамоса. Классный человек, хороший. Не стоит забывать и о Олеге Кононове и Михаиле Фоменко.

Поработав со многими тренерами, я теперь понимаю, каким надо быть, и каким не надо. Тренер должен быть дипломатом и уметь найти подход к любому игроку, ведь у человека могут быть и другие проблемы, не связанные с футболм. Поэтому надо быть и психологом.

Об интересе других клубов

Боруссия Д, Вердер, Торино и Сампдория – от этих клубов действительно был предметный интерес, были люди, которые занимались этими нюансами. Непосредственно я переговоров не вел, ведь тогда забыл бы о футболе. Почему не сложилось – я уже не уточнял, значит, так должно было произойти. Наиболее реальным вариантом был переход в Торино, там уже все практически было решено, однако не судьба. Серия А – классный чемпионат, эмоциональный. Хотел бы там сыграть, но уже, наверное, поздно. Однако что в жизни не делается – все к лучшему. Я всегда придерживаюсь этой точки зрения. В принципе, я доволен своей карьерой.

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В финансовом плане очень выгодным было предложение одного из ведущих российских клубов. В то время я отдыхал на Шацких озерах, именно тогда узнал об этом интересе. Это был клуб из Москвы, название разглашать не буду. Считаю, что недопустимо переходить в российский клуб при нынешних реалиях.

Возможно, были и некоторые другие клубы, но это было на уровне разговоров.

О периоде в Германии

В Дармшадте я почувствовал, что такое быть легионером. В украинских клубах отношение к иностранцам гораздо лучше, там – наоборот. В Украине я сделал себе имя, а там надо начинать все с нуля, ведь там я никто. Сыграли плохо – виноваты легионеры, они не знают языка и так далее.

Несмотря на все, я работал на тренировках на полную, как и всегда. Период в Германии был неплохой, ведь я получил хороший опыт – как игровой, так и жизненный.

О предложении Карпат стать играющим тренером дубля

Ни в коем случае на это не согласен, это просто недопустимо. Я футболист и готов еще играть. О тренерской карьере, возможно, и задумываюсь, ведь мне уже 33 года, но явно не сейчас. Еще чувствую в себе силы и желание играть. В ближайшем будущем вы меня тренером не увидите. Когда желание играть исчезнет, ​​вот тогда необходимо брать большой гвоздь и вешать на него бутсы. Сколько готов играть? Не знаю, как Бог даст. Возможно, год, возможно, больше. Не знаю.

Смалийчук: Ведем переговоры о трансферах Шведа и Лебеденко, Федецкий может стать играющим тренером дубля

Разговор со Смалийчуком действительно был. Мне предложили быть играющим тренером дубля, я сразу отказался. Сейчас я работаю с дублем как игрок, у меня действующий контракт до конца сезона. Карпаты для меня – не пустое слово, этот клуб всегда в моем сердце. В настоящее время переходить в другую команду я не вижу смысла. Надеюсь, наш вице-президент пересмотрит свое отношение. Хотя я не знаю, почему меня не взяли на сборы с основной командой. Возможно, что-то изменится и я поеду на второй сбор. Если нет – буду работать с дублем так же, как и с первой командой. Повторяю, только в роли игрока, ни в коем случае не тренера.

Переход в Волынь? Андрей Тлумак – мой хороший друг, мы 3 года прожили в одной комнате, играя в Карпатах. Когда он возглавил Волынь, сразу предложил мне присоединиться к его команде. Однако летом Смалийчук меня не отпустил из Карпат. Как будет дальше – увидим, летом все может произойти. Вариант неплохой, но повторяю – об этом можно будет говорить не раньше лета. Именно сейчас такого предложения нет.

О трансферной политике Карпат в отношении молодых исполнителей

Для самих игроков – это большой плюс. Чем быстрее ты перейдешь в европейский чемпионат, тем лучше для тебя. Конечно, будет трудно, надо будет терпеть, учить язык, адаптироваться. Но это правильный поступок лично для них.

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А вот для клуба – это минус. Плюс в том, что Карпаты заработали определенные деньги. Если откровенно, то считаю, что для молодежи лучше прогрессировать в другом чемпионате, учитывая наши украинские реалии.

О смешных моментах в карьере

Помню эпизод в Карпатах с Юрой Мартыщуком. Тогда была мода на бутсы, мы всегда заказывали их через интернет. Однажды он принес красивую коробку с новыми бутсами для меня. Открываю – а там валенки с шипами и значок Nike. Я ему ответил – сделал ему перчатки, футболку и брюки с сеткой между ног. Мы даже провели соревнования между собой. Это было очень круто. Считаю, что в команде всегда должна быть хорошая атмосфера, ведь только так приходят победы.